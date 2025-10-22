Олег Шумейко

Анастасія Соболєва (WTA, 262) завершила виступи на турнірі серії Challenger в Італії. Українка не зуміла завершити матч першого кола з третьою сіяною Лукрецією Стефаніні (WTA, 152) 7:5, 3:5 (зняття) через травму ноги.

За 2 з чвертю години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з чотирнадцяти та тричі помилилася при подачі. Італійка зробила 6 брейків та 5 «подвійних». Це була друга зустріч тенісисток – Стефаніні здобула другу звитягу.

