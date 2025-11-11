Завацька вийшла до другого кола турніру у Брісбені
Українка у двох сетах перемогла Лакісу Хан
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Катаріна Завацька (360 WTA) успішно розпочала виступ на турнірі ITF W50 у Брісбені (Австралія).
У матчі першого кола Завацька впевнено у двох сетах обіграла Лакісу Хан (789 WTA) з Австралії — 6:3, 6:2.
У другому раунді українка зустрінеться з ще однією представницею Австралії — Емерсон Джонс (189 WTA).
