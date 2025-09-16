Олег Шумейко

Анастасія Соболєва (WTA, 264) у першому колі турніру серії ITF50 у Болгарії перемогла Мелісу Ерджан (WTA, 549) 3:6, 7:5, 6:2.

За 2 години 38 хвилин українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 7 брейк-поінтів з десяти та 7 разів помилилася при подачі. Австралійка зробила 1 ейс, 6 брейків та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Соболєвої стане росіянка дар’я лодікова.

Нагадаємо, що збірна України зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг з Іспанією. Зустріч розпочнеться 17 вересня о 12:00 за київським часом.