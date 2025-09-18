Соболєва перемогла росіянку та пройшла у чвертьфінал турніру у Болгарії
Українка у трьох сетах обіграла лодікову
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Анастасія Соболєва (WTA, 264) у другому колі турніру серії ITF50 у Болгарії переграла дарію лодікову (WTA, 410) 6:3, 6:7 (6), 6:2.
За 3 години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 9 брейк-поінтів з двадцяти одного та 7 разів помилилася при подачі. суперниця зробила 5 брейків та 3 «подвійні». Це була п’ята зустріч тенісисток – Анастасія перемогла вчетверте.
У чвертьфіналі змагань Соболєва зустрінеться з Елізарою Яневою (WTA, 658).
Нагадаємо, що збірна України вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг.
Поділитись