Соболєва розгромно програла у чвертьфіналі турніру у Болгарії
Українка у двох сетах поступилася місцевій тенісистці Яневій
32 хвилини тому
Фото: Instagram
Анастасія Соболєва (WTA, 264) у чвертьфіналі турніру серії ITF50 у Болгарії поступилася Елізарі Яневій (WTA, 658) 3:6, 1:6.
За годину з чвертю на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 2 брейк-поінти з восьми та 6 разів помилилася при подачі. Болгарка зробила 11 брейків та 4 «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – на змаганнях в Італії перемогла Соболєва.
Нагадаємо, що збірна України поступилася у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.
Поділитись