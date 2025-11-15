Соболєва розгромно програла першій сіяній у чвертьфіналі турніру у Португалії
Українка у протистоянні з Корпач виграла 3 гейми
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Анастасія Соболєва (WTA, 273) поступилася у чвертьфіналі турніру серії ITF50 у Португалії першій сіяній Тамарі Корпач (WTA, 151) 0:6, 3:6.
За годину з чвертю на корті українка реалізувала 2 брейк-поінти з п’яти та двічі помилилася при подачі. Німкеня зробила 1 ейс, 6 брейків та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
