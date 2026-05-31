Анастасія Буджак

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська зазнали поразки в 1/8 фіналу Roland Garros у парному розряді.

У матчі третього раунду українки поступилися тандему Анна Даніліна (Казахстан) / Александра Крунич (Сербія) з рахунком 4:6, 4:6.

Для Ангеліни та Даяни це був третій спільний матч. Він тривав 1 годину 31 хвилину. У першій партії українки двічі мали перевагу в один брейк, проте не змогли її втримати та поступилися.

Нагадаємо, у першому колі Калініна та Ястремська впевнено здолали китаянок Цзянь Сіньюй та Сюй Іфань, а у другому раунді пройшли дует Татьяна Марія (Німеччина) / Зейнеп Сонмез (Туреччина) через відмову суперниць через травму Сонмез.