Стали відомі імена українських тенісисток, які зіграють на парному Australian Open-2026
Серед них – сестри Кіченок
близько 1 години тому
Сестри Кіченок / Фото - Yahoo
Опублікована заявка Australian Open-2026 у парному розряді.
Згідно зі списком до нього потрапили чотири українських тенісистки.
Це Марта Костюк, Даяна Ястремська, Надія Кіченок та Людмила Кіченок.
Марта зіграє у парі з Єленою-Габріелою Русе (Румунія), Даяна – з Алісією Паркс (США), Надія – з Макото Ніномією (Японія), Людмила – з Кеті Волинець (США).
Основна сітка Australian Open триватиме з 18 січня до 1 лютого 2026 року і проходитиме в Мельбурні.
