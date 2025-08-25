Чемпіонка Australian Open-2025 сенсаційно вилетіла з US Open
Американка поступилася у трьох сетах
2 днi тому
Фото: Getty Images
Чемпіонка Australian Open-2025 Медісон Кіз (6 WTA) сенсаційно припинила боротьбу вже у першому колі US Open-2025.
Американка поступилася мексиканці Ренаті Сарасуа (82 WTA) з рахунком 7:6 (12:10), 6:7 (3:7), 5:7.
Напружений поєдинок тривав 3 години 10 хвилин. Кіз виконала 7 ейсів, але припустилася 14 подвійних помилок і реалізувала лише 5 із 12 брейк-пойнтів. Сарасуа, натомість, не подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок, однак скористалася своїми шансами максимально — 5 із 9 брейків.
Чинною чемпіонкою турніру є білоруска аріна сабаленка.
Ястремська не змогла подолати перше коло US Open-2025.
