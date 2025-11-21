Денис Сєдашов

Перша ракетка світу, 22-річний іспанський тенісист Карлос Алькарас розповів, чому для нього особливо важливо перемогти на Australian Open. Слова наводить Punto de Break.

Алькарас зазначив, що саме цей трофей є ключовим у його прагненні закрити календарний Grand Slam:

Перемога в Мельбурні — справді важливе завдання, адже я хочу завершити календарний Grand Slam. Це непросто, бо турнір проходить на старті сезону, і ти виходиш на корт фактично без ігрової практики. Карлос Алькарас

У сезоні 2025 року Карлос Алькарас уже здобув два титули турнірів Grand Slam — Roland Garros та US Open.

