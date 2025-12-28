10-та ракетка світу британський тенісист Джек Дрейпер у Instagram повідомив, що через травму руки не полетить до Австралії на початку сезону-2026.

«На жаль, ми з моєю командою вирішили не їхати до Австралії цього року. Це справді дуже важке рішення, і це очевидно. Австралія, турнір «Великого шолома», один із найбільших турнірів у нашому виді спорту. Однак, ця травма у мене вже давно. Я перебуваю на останньому етапі відновлення і повертатися на корт у форматі п'ятисетових матчів так скоро, мені зараз здається нерозумним рішенням.

Я вже пережив чимало невдач, але ця, безумовно, найскладніша, найважча і найзаплутаніша з усіх, що в мене були. Вони завжди роблять мене стійкішим, цілеспрямованим, змушують мене бажати ще більше стати тим гравцем, яким хочу бути. Тому з нетерпінням чекаю повернення на корт у 2026 році та участі у змаганнях.

Просто хочу подякувати всім за підтримку у 2025 році. Для мене це означає дуже багато – змагатися та грати у турі з іншими хлопцями. І з нетерпінням чекаю на можливість повторити це знову. Тож бережіть себе, і дякую за підтримку».