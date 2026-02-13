Стародубцева не пробилася до основної сітки WTA 1000 у Дубаї
Українка програла у трьох сетах
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (103 WTA) завершила боротьбу за вихід до основної сітки хардового турніру WTA 1000 у Дубаї.
У стартовому раунді кваліфікації українка в трьох сетах поступилася представниці Румунії Єлені-Габріелі Русе (72 WTA). Поєдинок тривав 2 години 25 хвилин.
Стародубцева зробила два брейки і програла шість геймів на власній подачі.
WTA 1000 Дубай. Кваліфікація
Юлія Стародубцева (Україна) – Єлена-Габріела Русе (Румунія) – 2:6, 7:6 (7:3), 1:6
Світоліна зупинилася в 1/8 фіналу турніру в Досі.
