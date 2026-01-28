Стародубцева не змогла пройти до чвертьфіналу турніру на Філіппінах
Українка у двох сетах поступилася представниці Аргентині
41 хвилину тому
Фото: j48tennis.net
Юлія Стародубцева (WTA, 110) у другому колі турніру серії Challenger на Філіппінах поступилася третій сіяній Солані Сьєррі (WTA, 63) 4:6, 3:6.
За півтори години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з семи та двічі помилилася при подачі. Аргентинка зробила 2 ейси, 6 брейків та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Australian Open-2026.
Поділитись