Стародубцева перемогла з «бубликом» на старті турніру на Філіппінах
Українка у двох сетах переграла Пліпуек
близько 1 години тому
Юлія Стародубцева (WTA, 110) у першому колі турніру серії Challenger на Філіппінах обіграла Пеангтарн Пліпуек (WTA, 824) 6:0, 6:4.
За 1 годину 40 хвилин на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з чотирнадцяти та двічі помилилася при подачі. Тайка зробила 1 ейс, 2 брейки та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Стародубцевої стане переможниця протистояння Джоанна Гарленд – Солана Сьєрра.
