Світоліна те рашета топів. Визначилися всі чвертьфіналістки Australian Open
Українка на цій стадії зіграє з Гофф
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
На Australian Open завершилися всі матчі четвертого кола змагань в одиночній сітці серед жінок.
За головний трофей продовжують боротьбі вісім тенісисток, серед яких і перша ракетка України Еліна Світоліна.
Чвертьфінальні пари AO-2026:
Єлєна Рибакіна (WTA, 5) – Іга Швьонтек (WTA, 2)
аріна сабалєнка (WTA, 1) – Іва Йович (WTA, 27)
Коко Гофф (WTA, 3) – Еліна Світоліна (WTA, 12)
Джессіка Пегула (WTA, 6) – Аманда Анісімова (WTA, 4)
Нагадаємо, що на шлях до 1/4 фіналу австралійського Шолому Світоліна розбила двох росіянок.
