Стародубцева перемогла Зайдель на старті US Open 2026
Українка здобла звитягу у двох сетах
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 58) з перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті США 2026.
У матчі першого кола українка за 1 годину та 20 хвилин переграла представницю Німеччини Еллу Зайдель (WTA 123), віддавши суперниці по два гейми у кожному із сетів.
US Open 2026. 1/64 фіналу
Юлія Стародубцева (Україна) — Елла Зайдель (Німеччина) — 6:2, 6:2
У наступному раунді Стародубцева зіграє проти переможниці пари Марія Саккарі (Греція, 32) — Робін Монтгомері (США). Поєдинок другого кола відбудеться у четвер, 3 вересня.
Калініна не здобула жодної перемоги в основі мейджорів за сезон-2026.