Алькарас у трьох сетах здолав росіянина на старті US Open-2026
Іспанець вдало розпочав захист титула
Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас переміг «нейтрального» тенісиста романа сафіулліна (ATP 99) у першому колі Відкритого чемпіонату США 2026 року.
Суперники провели на корті 2 години 22 хвилини. За цей час Алькарас подав два ейси, припустився п'яти подвійних помилок і реалізував чотири з семи брейк-поїнтів. сафіуллін зробив дев'ять подач навиліт, припустився чотирьох подвійних помилок та реалізував один із шести брейк-поїнтів.
US Open 2026. Перше коло
Карлос Алькарас (Іспанія) — роман сафіуллін — 6:4, 6:4, 6:4
У наступному раунді турніру Серії Grand Slam Алькарас зіграє проти португальця Жайме Фарії (ATP 72).
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