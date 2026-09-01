Калініна не здобула жодної перемоги в основі мейджорів за сезон-2026
Це перший подібний випадок у кар’єрі українки
Ангеліна Калініна / Фото - ВТУ
Вчора, 31 серпня, українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA №51) зіграла матч у першому колі US Open.
Калініна з рахунком 3:6, 3:6 програла японці Хімено Сакацуме (WTA №144).
У 2026 році Ангеліні не вдалося виграти жодного матчу в основній сітці турнірів Grand Slam – це перший подібний випадок у її кар’єрі на дорослому рівні.
Ця невдача стала для українки 5-ю поспіль в основі Grand Slam. Серія триває ще з другого кола Roland Garros минулого року.
Єдиними перемогами Калініної в рамках мейджорів цьогоріч стали три виграні матчі в кваліфікації на Australian Open-2026.
Нагадаємо, Дар'я Снігур залишила US Open-2026 після поразки у першому колі.
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