Володимир Кириченко

Вчора, 31 серпня, українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA №51) зіграла матч у першому колі US Open.

Калініна з рахунком 3:6, 3:6 програла японці Хімено Сакацуме (WTA №144).

У 2026 році Ангеліні не вдалося виграти жодного матчу в основній сітці турнірів Grand Slam – це перший подібний випадок у її кар’єрі на дорослому рівні.

Ця невдача стала для українки 5-ю поспіль в основі Grand Slam. Серія триває ще з другого кола Roland Garros минулого року.

Єдиними перемогами Калініної в рамках мейджорів цьогоріч стали три виграні матчі в кваліфікації на Australian Open-2026.

Нагадаємо, Дар'я Снігур залишила US Open-2026 після поразки у першому колі.