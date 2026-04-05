Олег Шумейко

Юлія Стародубцева поділилася очікуваннями від фіналу турніру серії WTA500 в американському Чарльстоні. Українку цитує btu.org.ua.

Вітаємо з першим фіналом у кар’єрі. На корті ви виглядаєте дуже органічно, ніби вже давно граєте на такому рівні і в такій атмосфері. Ви давно це собі уявляли?

Знаєте, кумедно, що ви це сказали. Ми якраз уже приблизно рік говоримо про те, що я розкриваюся саме на великих аренах і у великих матчах, а на маленьких турнірах іноді, навпаки, можу не показати свого максимуму – і я якраз намагаюся це виправити. Але, сподіваюся, мені не доведеться грати занадто багато маленьких турнірів, розумієте? (сміється)

Але так, я відчуваю, що моє місце тут, і мені комфортно грати при великій публіці. Коли чую шум трибун, це, мені здається, надихає мене і дає ще більше мотивації.

Попереду у вас ще один великий матч. Розкажіть про виклик, який являє собою гра проти Джессіки Пегули.

Кумедно, що зовсім недавно хтось сказав мені, що, можливо, мені варто трохи більше дивитися матчі Джессіки Пегули і спробувати грати так, як грає вона. Вона показує чудовий теніс, мені подобається її стиль.

І, думаю, вона справжній боєць, і цей турнір теж це підтвердив – вона пройшла через багато трьохсетових матчів. По-моєму, вона взагалі жодного разу не виграла у двох сетах, чи, можливо, один раз? Тож я її дуже поважаю. Вона багато чого досягла в кар’єрі, і мені здається, що мені просто потрібно зберігати концентрацію, робити те, що я робила весь цей тиждень, і постаратися завтра показати свій максимум.

Ілля Марченко оцінив склад збірної України напередодні матчу з Польщею у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

