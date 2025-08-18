Стародубцева програла у першому колі на останньому турнірі перед US Open
Українка поступилася Лі на змаганнях у Клівленді
близько 2 годин тому
Фото: j48tennis.net
Юлія Стародубцева (WTA, 63) поступилася на старті турніру серії WTA250 в американському Клівленді Енн Лі (WTA, 64) 5:7, 3:6.
За 2 години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала усі 3 брейк-поінти та двічі помилилася при подачі. Американка зробила 4 ейси, 5 брейків та дві «подвійні». Це була третя зустріч тенісисток – Стародубцева виграла одну гру.
Нагадаємо, що Анастасія Соболєва виступить у кваліфікації US Open.
Поділитись