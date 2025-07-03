Олег Шумейко

Юлія Стародубцева (WTA, 68) програла у другому колі Wimbledon 19-й сіяній людмілє самсоновой (WTA, 19) 2:6, 1:6.

За трохи більше години на корті українка 1 раз подала навиліт та тричі помилилася при подачі. суперниця зробила 5 брейків. Це була друга зустріч тенісисток – рахунок в особистих іграх 1:1.

Нагадаємо, що раніше Еліна Світоліна пробилася до третього кола Wimbledon.