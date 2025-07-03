Стародубцева розгромно поступилася росіянці та завершила виступи на Wimbledon
Українка у двох сетах програла 19-й сіяній
37 хвилин тому
Фото: j48tennis.net
Юлія Стародубцева (WTA, 68) програла у другому колі Wimbledon 19-й сіяній людмілє самсоновой (WTA, 19) 2:6, 1:6.
За трохи більше години на корті українка 1 раз подала навиліт та тричі помилилася при подачі. суперниця зробила 5 брейків. Це була друга зустріч тенісисток – рахунок в особистих іграх 1:1.
Нагадаємо, що раніше Еліна Світоліна пробилася до третього кола Wimbledon.
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