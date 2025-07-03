Wimbledon-2025. Стародубцева – Самсонова. Відеотрансляція
Початок – не раніше 17.00 за київським часом
7 хвилин тому
Юлія Стародубцева / Фото - Facebook
3 липня, в рамках другого раунду Wimbledon-2025 свою зустріч проведуть українка Юлія Стародубцева (WTA 68) і росіянка Людмила Самсонова (WTA 19).
Матч пройдет третім запуском на корті №18, початок – не раніше 17.00 за київським часом.
Пряму трансляцію гри можете подивитися на платформі Setanta та Youtube-каналі Setanta Sports.
Тенісистки зустрічалися всього раз, це було на турнірі в Мадриді, тоді все йшло до легкої перемоги Самсонової, яка вела 6:2, 3:1. Стародубцева змогла показати характер, вона взяла другу партію 7:6, а в третьому сеті знищила суперницю 6:0.
Українки продовжують підкорювати Wimbledon: 3 липня Стародубцева та Ястремська зіграють у другому колі