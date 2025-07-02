Михайло Цирук

У четвер, 3 липня, двоє українських тенісисток проведуть поєдинки другого кола на Вімблдоні-2025. Суперницями обох будуть росіянки: Юлія Стародубцева зіграє проти 19 ракетки світу Людмили Самсонової, а головна сенсація всього першого кола Даяна Ястремська зустрінеться з Анастасією Захаровою. Пропонуємо до вашої уваги анонс українсько-російських протистоянь на кортах Лондона.

Юлія Стародубцева - Людмила Самсонова

Загалом, підсумок першого кола в одиночному розряді для України вийшов цілком задовільним. Еліна Світоліна очікувано пройшла далі, а провал Марти Костюк несподівано компенсувала Даяна Ястремська, яку мало хто очікував побачити в другому колі.

Від Світоліної та Костюк усі чекали перемог, Ястремській пророкували поразку, а от з Юлією Стародубцевою все не так однозначно, адже вона грала з суперницею приблизно свого рівня, і статися могло все що завгодно. Однак українка зі своїм завданням впоралася, і на другому Вімблдоні у своїй карʼєрі знову вийшла в друге коло.

Перший сет Стародубцева повністю провалила, програвши з рахунком 1:6, і нічого хорошого від цього поєдинку українці вже точно не очікували. Однак далі все перевернувся з ніг на голову, і Юлія впевнено забрала дві наступні партії (6:3; 6:1).

Тепер на 25-річну тенісистку очікує завдання зовсім іншого рівня, адже у суперницях - представниця топ-20 світового рейтингу. 26-річна Самсонова крутиться серед еліти світового тенісу відносно недавно. До категорії топів її, звісно, не віднесеш, однак певну планку представниця РФ таки тримає.

Гравчиня має у своєму активі 5 титулів WTA, два з яких - WTA 500. Самсонова чотири рази доходила до четвертого кола мейджорів: на Вімблдоні-2021, US Open 2022 та 2024 й останньому, наразі, мейджорі - Ролан Гаррос-2025. Після нього тенісистка дісталася півфіналу турніру у Берліні, а у першому колі Вімблдону спокійно здолала Маю Джойнт з Австралії (6:3; 6:2).

Звісно, Юлія Стародубцева вважатиметься явною аутсайдеркою пари. Проте якщо подивитися на історію зустрічей тенісисток, то там перевага буде саме на боці українки. Єдиний поєдинок між майбутніми суперницями відбувся зовсім недавно - у третьому колі тисячника в Мадриді у квітні цього року, і тоді, після провального першого сету, Юлія здобула вольову перемогу (2:6; 7:6; 6:0). Хто знає, можливо цього разу їй також вдасться створити невеличку сенсацію.

Анастасія Захарова - Даяна Ястремська

А ось ця українка в першому колі була просто бездоганною. У матчі проти грізної Коко Гофф Даяні Ястремській вдавалося буквально все, а у суперниці навпаки все йшло шкереберть. Власне, це єдина умова, за якої явний аутсайдер може обіграти явного фаворита, проте провал Гофф зовсім не скасовує заслуг Ястремської: ввечері вівторка Даяна справді була on fire, і цілком заслужено стала авторкою одного з найбільших апсетів турніру (7:6; 6:1).

Після такого складного старту наступна суперниця обіцяє бути значно легшою, але дуже важливо не піддатися ейфорії, адже часто після подібних перемог відбуваються вильоти від слабших опонентів.

У другому колі Даяні справді має бути легше: їй протистоятиме 95 номер світового рейтингу Анастасія Захарова. 23-річна росіянка не має у своїй карʼєрі якихось видатних досягнень. Її найкращий результат на турнірі Грендслем - третє коло АО-2024, а цьогорічний вихід у друге коло Вімблдону став найкращим результатом на травʼяному мейджорі. На Роллан Гаррос та US Open майбутня суперниця Ястремської ще взагалі ніколи не потрапляла.

Цього сезону на траві Захарова дійшла до другого кола турніру в Лондоні, але в Ноттінгемі, де Ястремська стала фіналісткою, не подолала навіть кваліфікацію. У відборі на Вімблдон росіянка мала три важких трисетових поєдинки: проти Лізетт Кабрери (6:4; 2:6; 6:3), Анни Богдан (6:7; 7:6; 6:3) та Терези Валентової (7:6; 2:6; 7:6).

У трьох сетах росіянка перемогла в першому колі й досвідчену Вікторію Азаренка (6:2; 2:6; 6:1), хоча й була явною аутсайдеркою того протистояння. Проти Даяни Ястремської ця тенісистка ще не грала, тож сподіваємося, що цю історію протистоянь українка розпочне переможно, і жодних неприємних для нас несподіванок не станеться.

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