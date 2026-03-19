Стародубцева вийшла до другого кола турніру у Маямі
Українка вибила Єву Лис
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (108 WTA) успішно подолала бар'єр першого раунду основної сітки на престижному турнірі категорії WTA 1000 у Маямі. У стартовому матчі українка впевнено переграла представницю Німеччини Єву Лис (77 WTA).
Поєдинок тривав 1 годину та 18 хвилин і завершився перемогою Стародубцевої у двох сетах.
WTA 1000 Маямі. Хард. 1/64 фіналу
Єва Лис (Німеччина) – Юлія Стародубцева (Україна) – 1:6, 4:6
У наступному раунді на Юлію Стародубцеву чекає зустріч із іспанською тенісисткою Крістіною Букшою, яка отримала 30-й номер посіву на турнірі.
