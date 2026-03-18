Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (28 WTA) заявилася на ґрунтовий турнір категорії WTA 250 у французькому Руані. Змагання пройдуть із 13 по 19 квітня.

Для Костюк це буде перший виступ на турнірах такого рівня з червня 2024 року. Примітно, що чинною чемпіонкою турніру в Руані є інша українка — Еліна Світоліна.

Наразі Марта готується до старту на престижному турнірі WTA 1000 у Маямі. Українка розпочне змагання з другого раунду. Її суперницею стане переможниця пари Солана Сьєрра (Аргентина) — Камілла Рахімова (Узбекистан).

Юлія Стародубцева вийшла до фіналу кваліфікації Miami Open, перервавши серію з чотирьох поразок.