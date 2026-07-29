Стародубцева не змогла здолати Стівенс у першому раунді турніру WTA 250 у Мемфісі
Це була перша офіційна зустріч тенісисток
33 хвилини томуПідписатися в
Юлія Стародубцева / Фото - Facebook
У ніч на 29 липня українська тенісистка Юлія Стародубцева (№62 WTA) зіграла матч в рамках першого раунду турніру WTA 250 у Мемфісі, США.
Юлія з рахунком 4:6, 7:5, 2:6 програла американці Слоун Стівенс (№307 WTA).
Матч тривав 3 години 8 хвилин. За цей час Стародубцева виконала 3 подачі навиліт, припустилася 4 подвійних помилок.
Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
У другому колі Стівенс зіграє з чешкою Дар’єю Відмановою.
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