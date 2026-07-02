Стародубцева з перемоги стартувала в парному розряді Wimbledon-2026
Українсько-американський дует здобув перемогу у трьох сетах
близько 1 години томуПідписатися в
Українська тенісистка Юлія Стародубцева успішно подолала перше коло Wimbledon. У стартовому поєдинку українка в дуеті з американкою Пейтон Стернс завдала поразки тандему Ізабель Хаверлаг (Нідерланди) / Панна Удварді (Угорщина).
Дебютний спільний матч Стародубцевої та Стернс тривав дві години та завершився трисетовою перемогою з рахунком 6:4, 4:6, 6:4.
Протягом зустрічі українсько-американський дует оформив чотири брейки і поступився чотирма геймами на власних подачах.
Наступні суперниці Юлії та Пейтон визначаться у протистоянні між українсько-японським тандемом Надія Кіченок / Макото Ніномія та американсько-угорською парою Ейша Мухаммед / Фанні Штоллар.
Підсумковий турнір WTA-2026 перенесено із Саудівської Аравії до США.