Сіннер переміг Боржеша та вийшов до третього кола Wimbledon-2026
Італієць тріумфував у трьох сетах
близько 2 годин томуПідписатися в
Лідер світового рейтингу італієць Янник Сіннер пробився до третього раунду Wimbledon-2026. У матчі другого кола перша ракетка світу в трьох сетах завдав поразки представнику Португалії Нуну Боржешу (48 АТР).
Тенісисти провели на корті 2 години та 34 хвилини. Поєдинок завершився перемогою італійського спортсмена з рахунком 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4.
За час зустрічі Сіннер виконав 22 ейси, припустився чотирьох подвійних помилок і реалізував три брейк-пойнти з восьми. Боржеш записав на свій рахунок шість подач навиліт, одну подвійну помилку та два реалізовані брейк-пойнти з чотирьох спроб.
У третьому раунді трав'яного мейджора Янник Сіннер зустрінеться з американцем Дженсоном Бруксбі (81 АТР).
Дива не сталося. Серена Вільямс у 44-річному віці не подолала перше коло Wimbledon.
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