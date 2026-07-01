Підсумковий турнір WTA-2026 перенесено із Саудівської Аравії до США
Змагання відбудуться з 8 по 15 листопада
близько 2 годин томуПідписатися в
Жіноча тенісна асоціація (WTA) ухвалила рішення перенести Підсумковий турнір 2026 року з Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) до Індіан-Веллса (США). Причиною такого кроку стало загострення воєнних дій на Близькому Сході.
Змагання за участю найкращих тенісисток планети відбудуться у заплановані терміни — з 8 по 15 листопада.
У пресслужбі організації зазначили, що американський комплекс повністю готовий до проведення престижного старту:
Індіан-Веллс надає чудовий майданчик для проведення Підсумкового турніру WTA. Сучасна інфраструктура, віддані вболівальники та багатий досвід організації найбільших тенісних змагань — тут є все необхідне, щоб показати найкращий жіночий теніс. Ми раді провести Підсумковий турнір WTA в Південній Каліфорнії та продовжити розвиток одного з головних турнірів світового спорту.
Костюк менш ніж за годину вийшла до другого кола Wimbledon.
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