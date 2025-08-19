Денис Сєдашов

Українська тенісистка Еліна Світоліна разом із французом Гаелем Монфісом стануть учасниками розважального заходу Stars of the Open, що відбудеться у рамках Відкритого чемпіонату США. У четвер, 21 серпня, вони проведуть матч у міксті проти італійської пари Флавія Пеннетта/Флавіо Коболлі.

Минулого року Світоліна і Монфіс також брали участь у подібному шоу-турнірі перед стартом US Open. Тоді захід мав благодійну мету – збір коштів на підтримку України.

Також на корт вийдуть Хуан Мартін дель Потро, Енді Роддік, Жуан Фонсека, Бетані Маттек-Сендс, Джек Сок та інші відомі тенісисти.

Світоліна залишилася 13-ю в оновленому рейтингу WTA.