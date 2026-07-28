Світоліна дізналася суперницю на старті турніру у Вашингтоні
Гра відбудеться 29 липня
13 хвилин томуПідписатися в
Перша ракетка України Еліна Світоліна (10 WTA) дізналася першу суперницю на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні (США).
У другому колі українська тенісистка зіграє проти поліни кудерметової (108 WTA). Суперниця Світоліної пробилася до основної сітки через кваліфікацію.
Це буде перша очна зустріч тенісисток на професійному рівні. Матч запланований на середу, 29 липня.
Соболєва у двох сетах здолала француженку та вийшла до 1/8 фіналу турніру у Румунії.
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