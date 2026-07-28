Денис Сєдашов

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (196 WTA) з успіху розпочала виступи на ґрунтовому турнірі серії WTA 125 у румунському міста Тиргу-Муреш.

У матчі першого кола українка у двох сетах здолала французку Селену Янічієвич (240 WTA). Поєдинок тривав 1 годину та 25 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь Соболєвої.

За час, проведений на корті, Анастасія реалізувала 6 із 12 брейк-поїнтів, віддавши суперниці 3 гейми на власній подачі.

У 1/8 фіналу українська тенісистка зіграє проти п'ятої сіяної турніру — чешки Лаури Самсон.

Снігур стала тринадцятою українкою, яка дебютувала у топ-50 рейтингу WTA.