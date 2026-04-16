Світоліна дізналася суперницю у чвертьфіналі турніру в Штутгарті
Українка зустрінеться з Ліндою Носковою
близько 2 годин тому
Визначилася суперниця Еліни Світоліної (18 WTA) у 1/4 фіналу ґрунтового турніру серії WTA 500 у Німеччині. Нею стала 14-та ракетка світу Лінда Носкова з Чехії.
У матчі другого кола Носкова за 59 хвилин обіграла восьму сіяну єкатерину александрову (13 WTA). Зустріч завершилася переконливою перемогою чеської тенісистки у двох сетах — 6:2, 6:1.
Чвертьфінальний поєдинок між Світоліною та Носковою відбудеться у п'ятницю, 17 квітня.
Світоліна розгромила Лис у другому раунді турніру WTA 500 в Штутгарті.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04