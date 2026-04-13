Світоліна зберегла сьому сходинку у рейтингу WTA, Костюк втратила одну позицію
Снігур залишила топ-100
близько 3 годин тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг Туру.
Еліна Світоліна зберегла 7-у сходинку у світовій класифікації. Марта Костюк опустилась на 28-му позицію.
Ангеліна Калініна піднялась на 13 сходинок – вона тепер 107-ма.
Рейтинг WTA станом на 13 квітня:
1. Аріна Соболенко – 11025;
2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8108;
3. Корі Гауфф (США) – 7278;
4. Іга Швьонтек (Польща) – 7263;
5. Джессіка Пегула (США) – 6243;
6. Аманда Анісімова (США) – 5995;
7. Еліна Світоліна (Україна) – 3965;
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 3907;
9 (10). Мірра Андрєєва – 3611;
10 (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3531;
...
28 (27). Марта Костюк (Україна) – 1473;
49. Даяна Ястремська (Україна) – 1200;
53. Юлія Стародубцева (Україна) – 1139;
70 (68). Олександра Олійникова (Україна) – 931;
101 (96). Дар’я Снігур (Україна) – 803;
107 (120). Ангеліна Калініна (Україна) – 768;
209 (206). Вероніка Подрез (Україна) – 335;
251 (252). Катаріна Завацька (Україна) – 271;
272 (282). Анастасія Соболєва (Україна) – 248.
Нагадаємо, Україна вдруге поспіль зіграє у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04