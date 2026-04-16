Світоліна розгромила Лис у другому раунді турніру WTA 500 в Штутгарті
Українка віддала суперниці лише один гейм
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№7 WTA) зіграла свій стартовий матч на турнірі WTA 500 в Штутгарті.
У другому колі українка розгромила німкеню Еву Лис (№75 WTA) з Німеччини – 6:1, 6:0.
Матч тривав 55 хвилин. За цей час Світоліна 6 раз подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 6/12 брейк-пойнтів.
Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
На старті турніру Лис перемогла іспанку Паулу Бадосу (№102 WTA) – 2:6, 7:5, 6:4. Для Еви це перша перемога за три місяці, а також друга перемога у 2026 році. Вона пропустила цього року 2 місяці через травму коліна.
Зазначимо, що Світоліна пропускала перший раунд турніру.
Наступною суперницею Еліни стане переможниця матчу між Катериною Александровою та Ліндою Носковою.
Нагадаємо, Світоліна зберегла сьому сходинку у рейтингу WTA.
