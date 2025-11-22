Денис Сєдашов

Українські тенісистки Еліна Світоліна (15 WTA) та Марта Костюк (26 WTA) візьмуть участь у виставковому турнірі World Tennis League, який пройде 17–21 грудня в Бенгалуру (Індія).

Формат змагань передбачає чотири команди, кожна з яких складається з двох чоловіків та двох жінок. Команди зіграють одна з одною у груповому етапі, а дві найкращі за підсумками зустрінуться у фіналі.

Окрім українок, в турнірі вже підтвердили участь такі тенісисти, як Гаель Монфіс (Франція), Нік Кіріос (Австралія), Паула Бадоса (Іспанія), індієць Рохан Бопанна, полька Магда Лінетт, а також данило мєдвєдєв.

Олійникова – півфіналістка турніру WTA 125 у Чилі.