Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилася про поразку у фіналі турніру серії WTA1000 у Дубаї від Джессіки Пегули. Українку цитує btu.org.ua.

Еліно, очевидно, сьогодні був не ваш день, але тиждень у Дубаї вийшов фантастичним. Можете підбити підсумок і трохи розповісти про сьогоднішній матч?

Це був чудовий тиждень. На жаль, сьогодні я була не в найкращій формі, скажімо так. А проти Джесс грати завжди непросто – вона дуже стабільна тенісистка. Вона провела хороший матч, а я намагалася зробити все можливе, намагалася боротися, залишатися в грі. На жаль, сьогодні все склалося не на мою користь.

Цього тижня у вас було кілька неймовірних матчів. Наскільки вчорашня зустріч (тригодинний півфінал проти Коко Гофф) могла вплинути на сьогоднішній фінал?

Так, звичайно, це вплинуло. Думаю, я могла б бути в кращій формі, але я не можу скаржитися. Учора був чудовий матч, чудова битва, і я дуже пишаюся тим зусиллям, яке доклала – не тільки вчора, а й протягом усього тижня.

Я дуже задоволена тим, як грала. Думаю, у мене були хороші перемоги, і я просто постараюся продовжувати в тому ж дусі, розвивати цей успіх і постаратися виступити краще за кілька тижнів.

Якщо дивитися ширше – не тільки на цей тиждень, а на сезон загалом, – у вас уже дуже хороший старт року. Чи зможете ви взяти додаткову впевненість із цього турніру перед двома турнірами категорії WTA 1000, які вже зовсім скоро?

Так, звісно, останні результати надають багато впевненості. Я намагаюся максимально готуватися до кожного матчу і викладатися на всі сто відсотків. Я дуже пишаюся тим зусиллям, яке показую з початку сезону. Я добре граю, ментально справляюся із ситуаціями – і саме це для мене зараз головне. Я хочу продовжувати в тому ж дусі, і сподіваюся, що ще кращі результати прийдуть.

