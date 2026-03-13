Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) прокоментувала перемогу над полькою Ігою Швьонтек (№2 WTA) на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс.

Цитує Світоліну bnpparibasopen.com.

«Це був хороший день для мене. Я грала дійсно добре. Я б не сказала, що це був ідеальний матч, але я змогла залишитися в грі, боротися і знайти шлях до перемоги після поразки у другому сеті.

Але так, я безумовно дуже задоволена виступом загалом».

Чудова гра. Масштабна перемога. Здалося, що ви вийшли на корт дуже агресивно налаштованою. На вашу думку та виходячи з вашого досвіду, чи саме так потрібно грати проти Іги?

«Так, і це стосується не лише гри проти неї. Думаю, я загалом намагаюся бути агресивнішою. Немає таких чемпіонів, які просто чекають на помилки. Потрібно намагатися ставити себе в хорошу позицію для атаки.

Так, я почувалася добре. Намагалася захоплювати перевагу, тому що Іга – дуже агресивна гравчиня, вона чудово рухається. Тож якщо ти не скористаєшся нагодою в потрібний момент, нею скористається вона. Ось так».

Як ви можете пояснити вашу постійну інтенсивність від самого початку сезону? Чи ви щось змінили під час передсезонної підготовки, можливо, щось особливе?

«Звісно, я попрацювала над своєю грою, над кількома тактичними моментами. Справді переглянула певну статистику на корті: що працювало, а що – ні. Думаю, для мене було важливо побачити це на власні очі. Іноді відчуття та реальність можуть відрізнятися.

Саме тому в мене є команда, яка надає мені всю цю інформацію, і в мене був час попрацювати над деякими речами: над подачею, над прийомом і взагалі над усім потроху.

Оскільки ми на такому високому рівні, всі ці маленькі відмінності, маленькі корективи – вони діють. Саме це стає вирішальним фактором між тим, щоб бути стабільною, і тим, щоб просто мати хороший тиждень час від часу».

У півфіналі Еліна зіграє проти Олени Рибакіної (№3 WTA) з Казахстану. Матч заплановано в ніч на 14 березня не раніше ніж о 3.00.

Відеоогляд матчу Світоліна – Швьонтек.