Світоліна впевнено обіграла Крюгер і вийшла до 1/8 фіналу «тисячника» в Індіан-Веллс
Українка знову перемогла представницю США
близько 2 годин тому
Еліна Світоліна / Фото - Yahoo
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) зіграла матч в рамках третього раунду турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс, США.
Світоліна з рахунком 6:4, 6:2 перемогла американку Ешлін Крюгер (№82 WTA).
Матч тривав 1 годину 11 хвилин. За цей час Еліна виконала 2 подачі навиліт, припустилася 1 подвійної помилки.
До цього тенісистки грали між собою одного разу – минулого року, теж на турнірі в Індіан-Веллсі. Українка тоді виграла в трьох сетах.
Нагадаємо, що у другому колі Еліна перемогла представницю Німеччини Лауру Зігемунд (№55 WTA), а Крюгер пройшла «нейтральну» Людмилу Самсонову (№19 WTA).
