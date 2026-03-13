Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) зіграла чвертьфінальний матч на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс.

Світоліна з рахунком 6:2, 4:6, 6:4 перемогла другу ракетку світу польку Ігу Швьонтек.

Матч тривав 2 години 10 хвилин. За цей час Еліна 5 разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок, реалізувала 5 з 11 брейк-пойнтів та програла 3 гейми на своїй подачі.

Рахунок особистих зустрічей – 4-2 на користь Іги. Еліна втретє зіграла у чвертьфіналі турніру в Індіан-Веллс.

Світоліна у півфіналі «тисячника» зустрінеться з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 125 в Анталії.