Світоліна обіграла Швьонтек та вийшла у півфінал «тисячника» в Індіан-Веллс
Еліна скоротила відставання в очних матчах проти експершої ракетки світу
близько 4 годин тому
Еліна Світоліна / Фото - United24
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) зіграла чвертьфінальний матч на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс.
Світоліна з рахунком 6:2, 4:6, 6:4 перемогла другу ракетку світу польку Ігу Швьонтек.
Матч тривав 2 години 10 хвилин. За цей час Еліна 5 разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок, реалізувала 5 з 11 брейк-пойнтів та програла 3 гейми на своїй подачі.
Рахунок особистих зустрічей – 4-2 на користь Іги. Еліна втретє зіграла у чвертьфіналі турніру в Індіан-Веллс.
Світоліна у півфіналі «тисячника» зустрінеться з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.
Нагадаємо, Ангеліна Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 125 в Анталії.