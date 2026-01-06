Світоліна обіграла ексросіянку у першому колі турніру в Окленді
Еліна віддала суперниці лише 4 гейма
близько 1 години тому
Еліна Світоліна / Фото - United24
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) стартувала на турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).
У першому раунді Еліна з рахунком 6:3, 6:1 перемогла ексросіянку, яка зараз представляє Францію, Варвару Грачову (№75 WTA).
Це була їхня третя очна зустріч – Еліна веде у протистоянні 3:0.
Матч тривав 1 годину 17 хвилин. За цей час Світоліна 2 рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 6/11 брейк-пойнтів.
У наступному колі українка зіграє проти британки Кеті Бултер, яка у своєму матчі здолала Юлію Стародубцеву.
Нагадаємо, Світоліна зазнала поразки у першому колі парного розряду, де вона в дуеті виступала з легендарною Вінус Вільямс.