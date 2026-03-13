Світоліна вперше за 7 років вийшла у півфінал турніру в Індіан-Веллс
Еліна повторила найдовшу перерву «тисячника» в США
близько 1 години тому
Еліна Світоліна / Фото - Yahoo
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) зіграла чвертьфінальний матч на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс.
Еліна перемогла другу ракетку світу польгку Ігу Швьонтек (6:2, 4:6, 6:4).
Світоліна вийшла в півфінал турніру вперше з 2019 року. Еліна повторила найдовшу перерву між першими двома півфіналами в Індіан-Веллсі з моменту заснування турніру в 1989 році, зрівнявшись із Лі На (2007-2014).
В 2019 році Світоліна програла у півфіналі Б’янці Андрєєску з Канади. Цього разу суперницею українки у півфіналі буде Олена Рибакіна.
Відеоогляд матчу Світоліна – Швьонтек.