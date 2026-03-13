Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) зіграла чвертьфінальний матч на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс.

Еліна перемогла другу ракетку світу польгку Ігу Швьонтек (6:2, 4:6, 6:4).

Світоліна вийшла в півфінал турніру вперше з 2019 року. Еліна повторила найдовшу перерву між першими двома півфіналами в Індіан-Веллсі з моменту заснування турніру в 1989 році, зрівнявшись із Лі На (2007-2014).

2 - Elina Svitolina has become the player with the longest gap (seven years, 2019-2026) between her first two semi-finals in Indian Wells since the tournament’s inception in 1989, equalling Na Li (2007-2014). Return.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @WTA pic.twitter.com/4GIldVHh9J — OptaAce (@OptaAce) March 13, 2026

В 2019 році Світоліна програла у півфіналі Б’янці Андрєєску з Канади. Цього разу суперницею українки у півфіналі буде Олена Рибакіна.

Відеоогляд матчу Світоліна – Швьонтек.