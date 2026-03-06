Світоліна дізналася ім'я суперниці по другому раунду «тисячника» в Індіан-Веллс
Еліна стартує матчем з грізною німкенею
Еліна Світоліна / Фото - United24
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) дізналася імʼя суперниці, з якою зіграє у другому колі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс, США.
Перша ракетка України потрапила до посіву та почне виступи з другого раунду.
Суперницею українки стане представниця Німеччини Лаура Зігемунд (№55 WTA), яка у першому колі перемогла хорватку Петру Марчінко (№72 WTA).
Це буде друга зустріч тенісисток – Світоліна обіграла Зігемунд на Олімпійських іграх в Токіо.
Матч між Світоліною та Зігемунд заплановано на 7 березня.
