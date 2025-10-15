Французький тенісист Гаель Монфіс поділився зворушливим дописом у соцмережах, присвяченим дню народження доньки Скай, якій виповнилося три роки.

Вже три роки… Час летить так швидко, і кожен день із тобою — це благословення. Спостерігати, як ти ростеш, смієшся й відкриваєш світ із таким світлом в очах — це найбільша пригода в житті. Ми безмежно щасливі мати тебе, бачити, як ти стаєш радісною, допитливою та люблячою маленькою душею. Ти робиш наше життя яскравішим лише тим, що є.

З днем народження, моя маленька Скай. Мама й тато люблять тебе понад усе у світі.