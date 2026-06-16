Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 8) успішно подолала стартовий раунд на престижному трав'яному турнірі категорії WTA 500 у столиці Німеччини.

У поєдинку 1/16 фіналу українська тенісистка зустрічалася з «нейтральною» анною калінською (WTA 20). Матч завершився достроково у другому сеті через відмову суперниці продовжувати боротьбу.

Світоліна впевнено закрила першу партію та домінувала у другій. Після п’ятого гейму другого сету калінська викликала на корт медичний персонал через погане самопочуття. Лікарі виміряли тенісистці тиск, рівень кисню в крові та температуру тіла, після чого вона ухвалила рішення знятися з турніру.

WTA 500 Берлін. Трава. 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) — анна калінська — 6:1, 4:1, RET.

У другому раунді змагань у Берліні Еліна Світоліна зіграє проти представниці Німеччини Єви Лис (WTA 117).

Полярні результати українок. Стародубцева вийшла до 1/8 фіналу, а Калініна не пробилася до основної сітки.