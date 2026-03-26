Снігур розгромила суперницю у другому колі змагань у Словенії
Українка перемогла у двох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Дар'я Снігур (110 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру ITF W75 у місті Мурська Собота (Словенія).
У матчі другого кола українка обіграла португалку Францішку Жорже (190 WTA) у двох сетах.
Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин. Снігур здобула перемогу, не віддавши суперниці жодного гейму. На рахунку українки 5 ейсів, 2 подвійні помилки та 6 реалізованих брейк-пойнтів.
ITF W75 Мурська Собота. Хард у приміщенні. 1/8 фіналу
Дар'я Снігур – Францішка Жорже – 6:0, 6:0
У настуgному колі українка зустрінеться з тенісисткою зі Словаччини Вікторії Грунчаковою (217 WTA).
