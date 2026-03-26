Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Дубровнику
Українка перемогла у двох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 127) вийшла до чвертьфіналу ґрунтового турніру серії WTA 125 у хорватському Дубровнику. У матчі другого кола українка обіграла італійку Нурію Бранкаччо (WTA 151) у двох сетах.
Зустріч тривала 1 годину 21 хвилину. Калініна реалізувала 5 із 5 брейк-поїнтів та відіграла всі 6 брейк-поїнтів суперниці.
WTA 125 Дубровник. Ґрунт. 1/8 фіналу
Ангеліна Калініна – Нурія Бранкаччао – 6:0, 6:2
У чвертьфіналі Ангеліна зіграє проти переможниці пари Полона Герцог (Словенія) — Тамара Корпач (Німеччина).
