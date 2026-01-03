П'ята ракетка світу назвала головну мету на сезон-2026
Тенісистка повністю зосереджена на боротьбі за найпрестижніші титули
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чемпіонка Wimbledon-2022 року Єлєна Рибакіна (WTA 5) на пресконференції розповіла про свої цілі на сезон 2026.
26-річна казахстанська тенісистка наголосила, що ключовим фактором для неї залишається стабільність.
Для мене все зводиться до стабільності. Я знаю, що можу грати добре, але інколи цього бракує. Минулого року було чимало труднощів, тому зараз я рада, що здорова. Далі — лише питання часу. Ми продовжуємо працювати в тому ж напрямку, і я впевнена, що зможу досягти своїх цілей. Рано чи пізно це має статися. Перемога на турнірі Великого шлема — моя мета.
