Україна вперше за два роки буде представлена у чоловічому US Open
Сачко виступить у кваліфікації американського Шолому
20 хвилин тому
Фото: ФТУ
Перша ракетка України Віталій Сачко виступить у кваліфікації US Open-2025.
Українець у першому колі відбору до основної сітки американського Шолому зіграє з японцем Таро Даніелєм (ATP, 155). Це буде перша очна зустріч тенісистів. Гра запланована на 18 серпня та розпочнеться не раніше 21:00 за київським часом.
Відзначимо, що Україна буде вперше представлена у відборі на US Open за останні 2 роки. У 2023 Сачко зупинився у першому колі кваліфікації.
Нагадаємо, що у кваліфікації US Open також зіграють три українки.
Поділитись