Олег Шумейко

Перша ракетка України Віталій Сачко виступить у кваліфікації US Open-2025.

Українець у першому колі відбору до основної сітки американського Шолому зіграє з японцем Таро Даніелєм (ATP, 155). Це буде перша очна зустріч тенісистів. Гра запланована на 18 серпня та розпочнеться не раніше 21:00 за київським часом.

Відзначимо, що Україна буде вперше представлена у відборі на US Open за останні 2 роки. У 2023 Сачко зупинився у першому колі кваліфікації.

Нагадаємо, що у кваліфікації US Open також зіграють три українки.