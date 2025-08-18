Олег Шумейко

Відбулося жеребкування кваліфікації US Open-2025.

За місце в основі останнього Шолому року зіграють три українки. Дар’я Снігур (WTA, 177) зустрінеться з 24-ю сіяною Сімоною Вальтерт (WTA, 129). Олександра Олійникова (WTA, 191) поміряється силами з Лізетт Кабрерою (WTA, 204), а Анастасія Соболєва (WTA, 239) зіграє з Сашою Вікері (WTA, 562). Снігур проведе свою зустріч у ніч з 18 на 19 серпня, Соболєва та Олійникова зіграють 19 серпня.

Нагадаємо, що матчі основної сітки US Open-2025 пройдуть з 25 серпня по 8 вересня.